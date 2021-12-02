遠傳5G緊急救護 醫療科技展首亮相以5G加值智慧醫療

「2021台灣醫療科技展」今（2）日起展開為期4天的展覽，遠傳電信（4904）攜手亞東紀念醫院，以「遠傳5G世界第一 加值智慧醫療新紀元」為主題參展，展示「5G智慧醫療」、「5G緊急救護」、「5G在宅醫療」、「智慧醫院」等四大領域、共十餘項應用。「5G緊急救護」解決方案更是首度曝光，將救護車駛入展會現場，同時響應NCC「補助5G網路建設計畫」，於現場展示5G遠距診療體驗專區，呈現5G於醫療領域更完整的應用。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳以世界第一的5G結合大數據、人工智慧、物聯網的技術，以物聯網整合量測數據與行動醫材設備，透過5G大頻寬、低延遲即時傳輸清晰醫療影像，並以AI智能分析輔助醫師診斷，發展台灣第一個5G遠距診療平台，與中央、縣市政府、醫療院所高度合作，目前遠傳5G遠距診療服務已導入於台東縣全區、新北市石碇與萬里、苗栗縣南庄，未來也將陸續擴及屏東縣、花蓮縣、南投縣，持續落實「網路取代馬路」，以科技實現「醫療零偏鄉」的願景。

遠傳今日首度亮相的「5G緊急救護」解決方案，將遠傳5G遠距診療平台整合頭戴式無線智慧眼鏡，利用5G傳輸即時清晰第一視角影像，使救護員空出雙手專心救護，遠端醫師可同步進行精準指導，達成多方即時遠距會診；救護車上整合生理監測儀、即時數據、趨勢圖資料分享，以及智慧傷口拍照，AI輔助自動測量傷口大小、深度與溫度，強化緊急救護人員的救護能力，縮短到院檢傷時間。此外，遠傳AI影像分析技術亦可應用於骨齡/骨密判斷、胸腔疾病與智慧傷口照護等多元情境，為此次展出的一大亮點。