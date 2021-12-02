快訊

直播／第四場「珍愛藻礁」公投發表會 學者、環團分析利弊

Omicron最新報告破百例！羅一鈞：一夕之間已豬羊變色

高通 推2款常時連網筆電新晶片

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

晶片大廠高通在年度驍龍技術高峰會中，除了已先發表旗艦手機晶片「驍龍8 Gen 1」，也於美國時間1日推出常時連網筆電晶片「驍龍8cx Gen 3」與「驍龍7c+ Gen 3」，另外也推出專為行動裝置遊戲打造的「驍龍G3x Gen 1」平台。

高通強調，「驍龍8cx Gen 3」是全球首款搭載於Windows PC及Chromebook的5奈米平台，專為頂級、超輕薄、無風扇的筆電所設計，與前一代相比效能普遍提升高達85%，支援快速的5G連網、增強的相機與音訊功能，還有從晶片至雲端的安全性解決方案、AI加速體驗，與長達多天的電池續航力。

另外，高通提到，「驍龍7c+ Gen 3」也提供5G連網與AI能力，推動平價、入門級的PC和Chromebook。該公司正透過「驍龍7c+ Gen 3」，將5G行動運算擴展至整個生態系，提高入門級PC的標準。

高通指出，搭載「驍龍8cx Gen 3」與「驍龍7c+ Gen 3」的裝置，預計將於2022年上半推出。

延伸閱讀

IP股風暴後重新洗牌

高通開發新晶片攻掌上遊戲機 跟AMD、Nvidia搶市場

中國科技業今年玩了多次「監管大怒神」 明年還有5大問題待解決

高通新5G晶片 PK聯發科

相關新聞

TrendForce：受惠傳統旺季 Q3晶圓代工產值季增11.8%

根據TrendForce表示，由於疫苗普及率逐漸提升，各國陸續實施有限度的邊境開放措施，導致宅經濟相關終端產品需求放緩而...

英特爾攜手高雄榮總、緯創醫學 推數位病理平台

台灣醫療科技展登場，英特爾於今(2)日宣布與緯創醫學、高雄榮總，打造OWL數位病理平台，可從臨床病例中，不斷收集與標記有...

明基佳世達以元宇宙概念技術 打造智慧醫療內容平台

明基佳世達（2352）醫療艦隊為醫電整合最具代表性的科技業者，迎接後疫情新常態時代，持續以包含AI、大數據、物聯網與元宇...

不畏疫情！台灣總體品牌價值成長13%、創近十年新高

「2021台灣最佳國際品牌價值」於今（2）日公布榜單，面對國際政經情勢動盪與新冠疫情再起衝擊，台灣品牌仍展現逆境下突圍的...

英特爾CEO：美國應優先投資本土晶片製造廠

英特爾首席執行官蓋爾辛格（Pat Gelsinger）1日表示，美國應該加大對美國晶片製造商的投資，而不是對台灣的台積電...

人臉辨識秒抓通緝犯！「大猩猩科技」為何讓宏碁、軟銀搶入股？

新進業者紛紛搶攻「人臉辨識」商機，大型案場，以及進軍海外，則是新進者的兩大門檻。不過，為什麼「大猩猩科技」卻能跨過兩大門檻，甚至與大型外商一較高下？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。