SEMI：Q3半導體設備出貨連五季創新高 較去年增長38%
SEMI（國際半導體產業協會）於今（2）日發表的「全球半導體設備市場報告 （WWSEMS - Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics Report）」中指出，2021年第三季全球半導體製造設備出貨金額持續攀升，較去年同期成長38%，相比第二季也有8%的增長，達268億美元，連續五季創下歷史新高紀錄。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「通訊、運算、醫療照護、線上服務及汽車等廣泛市場對晶片的長期需求強勁，帶動半導體設備出貨每季創紀錄的成長，在面對晶片短缺和疫情延燒等挑戰下，半導體產業仍展現出極大的韌性。」
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