英特爾等三方合作 打造數位病理平台
英特爾於今(2)日宣布與緯創醫學、高雄榮總，打造OWL數位病理平台，可從臨床病例中，不斷收集與標記有關精準醫療的AI推論、臨床決策輔助、AI學習專家標註經驗等，以建立標準AI影像流程，協助病理學家降低使用平台的資料清理與標註時間，推動台灣成為亞洲病理數位樞紐。
英特爾執行長基辛格先前提到四股超級力量，包括雲端、AI、邊緣與5G，該公司表示，這些與智慧醫療息息相關，可能幫助更快、更好地做出臨床診斷與決策，提升公共健康，尤其針對個人化精準醫療更是不可或缺。
英特爾強調，該公司的Intel Smart Edge Open可用來最佳化負載工作表現，及簡化邊緣網路與應用部署，降低醫院數位化轉型壓力與縮短時程，同時可以利用Intel SGX等安全技術，保護模型並降低隱私與資安疑慮。
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