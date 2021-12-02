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英特爾與生策會簽合作意向書 共同推台灣智慧醫療發展

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

台灣醫療科技展登場，英特爾也於今(2)日在展中宣布，該公司與國家生技醫療產業策進會簽署合作意向書，將共同推進台灣智慧醫療發展，讓台灣與國際夥伴之間的合作接軌，加速育成解決方案。

英特爾指出，全球醫療院所每天產出高達3TB的資料，但其中卻僅有不到3％的資料能被完整分析，並提出有意義、可行動的洞察。該公司希望透過加速創新，提供嶄新健康照護模式，從根本改變人們對科技與醫療領域的體驗。

英特爾也提到，精準醫療能夠根據每個病患不同屬性，施以不同程度與多樣化的醫療方式，提升整體醫療滿意度。根據上述合作意向書，產官學研合作夥伴可透過英特爾提供的軟硬體及相關技術開發資源，加速產品上市時間。

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