明基佳世達以元宇宙概念技術 打造智慧醫療內容平台

明基佳世達（2352）醫療艦隊為醫電整合最具代表性的科技業者，迎接後疫情新常態時代，持續以包含AI、大數據、物聯網與元宇宙等最新科技技術，布局智慧醫療、樂活美學、健康防疫三大事業發展方向，將於12月2日至5日集結13家關係企業，參加今（2）日登場的台灣醫療科技展，其中符合元宇宙概念技術所打造的智慧醫療內容平台，包含智慧藥局與智慧手術室等解決方案，也於此展中亮相。

佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培指出，新冠疫情顛覆人類生活與傳統商業模式，遠距、零接觸成為新常態，結合AI、大數據、物聯網與AR/VR技術打破物理時空的限制的智慧醫療已成為時勢所趨，明基佳世達醫療艦隊看準疫後全球趨勢，憑藉集團科技優勢結合醫療專業，實現預防醫學、遠距互動（遠距醫療、居家診療與遠距教學等）等智慧醫療應用。

其中智慧手術室方面，利用擴充實境影像，使醫師可以相隔千里，進行遠距教學；還有開發以元宇宙概念的智慧藥局健康生活平台，透過VR技術讓線下實體商店虛擬化，消費者可以在線逛藥局並與藥師即時視訊諮詢。再者，少子與高齡化趨勢、與疫情共存的新常態，持續為消費者打造更安全、安心、友善且高品質的健康防疫新生活。

據BMI Research 的研究報告指出，2020年全球醫療器材市場規模為 4,273億美元，在防疫與醫療需求帶動下，較2019年成長5.9%，保持微幅成長的趨勢，預估2023年可成長至4,914億美元，2020-2023年之年複合成長率約4.8%。根據2021年工研院產科國際所觀測指出，2021年台灣市場因2020年遞延的醫療需求回歸，加上防疫醫療相關產品成長快速，估計2021年台灣醫療器材產業產值為1,340億元，將較去年同期成長6.0%。

楊宏培表示，因應後疫時代生活型態的改變，未來打破空間限制的智慧醫療與涵蓋個人化的防疫、預防醫療與精準健康將成為醫療的重大發展趨勢，明基佳世達集團組成的國際級醫療艦隊，將扣合全球趨勢全面啟航，以人為本，發展專業可信賴的的醫療產品與服務，並致力於提升台灣整體醫療器材產業的能見度，與台灣隱形冠軍結盟組成台灣艦隊出擊，一起在業界貢獻，幫台灣醫療產業打造出「護國群山」!