遠傳搶付挺公益 給弱勢團體一個最溫暖的冬天

疫情衝擊下，弱勢團體募款不易，遠傳（4904）挺身號召消費者的愛心，只要申辦門號，遠傳就捐款與您一起資助弱勢團體，將愛心化為實際行動，及時行善。即日起，凡申辦遠傳搶付「喜憨兒基金會、天主教失智老人基金會、台灣動物緊急救援小組」三大公益方案，遠傳不但將您的愛心化為實際捐款，最高捐12,000元幫助弱勢憨兒、失智長者、傷病流浪動物救援，為感謝消費者支持公益的善心，12/31前加碼回饋新申辦及攜碼用戶1,000元禮券。活動期間申辦遠傳搶付其他品牌方案，消費者不但可將各品牌最高萬元產品免費帶回家，遠傳再額外捐出500元給

上述三家公益團體，與您一起響應公益。

愛心滿滿首選：申辦三大公益方案，遠傳最高替您捐12,000元，限時加碼回饋1,000元禮券

「喜憨兒基金會」以喜憨兒的終生教育與終生照顧為服務宗旨，並倡導自力更生，融入社會服務。「天主教失智老人基金會」則扮演失智症相關議題的倡導者，為失智症醫療及宣導教育的推手，期許為失智者營造一個有尊嚴的園地。「台灣動物緊急救援小組」所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」運作已超過10年，至今捐出的貓狗飼料超過625萬公斤，逾新台幣2億元，幫助全台灣140多個弱勢私人貓狗收容園區，提供流浪犬貓與居家寵物相同甚至更高等級的醫療與身心照護。

遠傳搶付與三大公益團體合作，凡消費者申辦任一方案，即享遠傳門號4G/5G上網及網內

互打免費、網外最高送220分鐘，遠傳再將消費者的愛心化為實際捐款，最高替您捐助12,000元，12/31前再加碼回饋新申辦及攜碼用戶遠百禮券1,000元。還可收到各家感恩紀念品，如戽斗星球抱枕、摺疊旅行袋、香蕉人伸縮證件套...等；書籍、桌遊共四款；台鐵旅行護照、木質手機架、貓貓蟲咖波聯名軟膠杯墊、狗狗插畫帆布袋…等暖心小物。

小額捐款推薦：申辦其他品牌方案，最高萬元商品0元帶回家，遠傳再加碼限量捐款500元

遠傳搶付以創新平台經濟商業模式，提供合作品牌入駐，串聯所有消費場景，以OMO（Online Merge Offline）虛實融合形式，提供消費者量身訂做的電信門號組合，目前已與超過80個品牌合作、提供250項以上的商品，成功打造電信生態圈。

消費者除了可申辦三大公益團體方案做愛心外，也可選擇自己喜歡的遠傳搶付品牌聯名方案，享4G／5G上網及語音服務，還能夠把消費購物、運動休閒、交通運輸、食品餐飲、教育文創、居家生活…等眾多品牌、最高萬元商品免費帶回家。即日起至12/31，透過網路新申辦或攜碼的用戶，遠傳與您一起響應公益，再加碼捐500元（限前50名），雪中送炭不分多寡，一起用愛心讓弱勢團體度過最溫暖的冬天。

活動網頁：https://fetnet.tw/bMw7NK0H8S