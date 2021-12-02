美光擴大與聯電業務合作 業界人士：群聯受惠大

記憶體大廠美光（MU-US）擴大與晶圓代工廠聯電（2303）的業務夥伴關係，為美光未來向車用、行動裝置及關鍵客戶產品供應取得保障，業界人士指出，作為美光供應鏈的NAND Flash控制IC廠群聯（8299）受惠大。

業界人士表示，美光原本就是群聯的客戶，群聯提供美光控制IC晶片，主要投片在聯電的28／40奈米製程，在美光和聯電和解之後，又擴大雙方的業務，群聯不僅可以取得更多來自於美光的訂單，也可以在聯電部分獲得更多的產能，整體來看，可以說是三贏的局面。

群聯累計今年前三季獲利達63.35億元，年增28.9%，每股純益32.15元；展望後市，董事長潘健成先前強調，看好在旺季需求遞延下，第4季營運仍會維持相對高檔，從目前訂單來看，明年第1季市場需求還是相當強勁，預期明年Flash大有可為，客戶為確保供貨穩定，也積極與公司洽簽長約。

群聯今日開盤價落在418.5元，隨後一路走高，盤中衝上漲停價458.5元。