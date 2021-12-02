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電路板產業國際展覽會21日登場 聚焦淨零排放

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

台灣電路板協會（TPCA)今日預告，第二十二屆台灣電路板產業國際展覽會」(TPCA Show 2021) 與「第16屆國際構裝暨電路板研討會」(IMPACT)將於12月21日至23日在台北南港展覽館一館盛大展開，邀請超過600個海內外PCB產業品牌、1,172個展位齊聚今年的展覽盛會，預計將吸引超過35,000位專業人士參觀，同時聚焦電子產業淨零排放議題。

TPCA指出，今年更持續共同推動四展合一打造「2021台灣國際電子製造聯合展覽會」，由「台灣電路板產業國際展覽會」(TPCA Show)，再度攜手與「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」及「國際光電大展暨精密光學展（OPTO Taiwan）」完整呈現國內電子製造業生態鏈，成為台灣最具指標性的電子展覽盛會。

TPCA指出，開展首日聚焦電子產業淨零排放議題 ，12月21日下午，「台灣國際電子製造展覽會」在台北南港展覽館1館401會議室，特別舉辦大師論壇，主題訂為「電子產業淨零挑戰」。

上述論壇由TPCA，中華民國對外貿易發展協會(TAITRA)、台灣區電機電子工業同業公會(TEEMA)、光電科技工業協進會(PIDA)聯合主辦，台灣半導體產業協會(TSIA)協辦，邀請KPMG氣候變遷與企業永續服務亞太區負責人黃正忠、日月光集團周光春資深副總經理及工研院產科國際所鍾俊元副所長共同探討電子產業在面對國際淨零趨勢下的機會與挑戰。

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