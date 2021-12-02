英特爾CEO：美國應優先投資本土晶片製造廠

英特爾首席執行官蓋爾辛格（Pat Gelsinger）1日表示，美國應該加大對美國晶片製造商的投資，而不是對台灣的台積電和南韓的三星等亞洲競爭對手的投資。他還指出，美國本土公司將給予美國更多的智慧財產權控制權。

據新浪科技報導，三星上周宣布將投資170億美元在德州建立新的晶片工廠，這是美國政府推動更多本土半導體生產的舉措之一。先前台積電也在6月宣布，在美國亞利桑那州建設一座價值120億美元的晶片工廠。

蓋爾辛格在加州舉行的財星科技頭腦風暴大會上演講時表示，儘管激勵半導體行業發展的美國立法「應該支持三星和台積電」，但美國也需要更多地投資本土公司如美光、德州儀器和英特爾，因為「這是你想要智慧財產權的地方。」