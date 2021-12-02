快訊

黑手開警車闖紅燈撞人 北市警局做錯這件事要賠578萬

林秉樞私藏4女私密照 高嘉瑜意外靠「備份神器」揪惡行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英特爾CEO：美國應優先投資本土晶片製造廠

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
英特爾CEO蓋爾辛格呼籲，美國政府應優先投資美國本土晶片製造商。新浪科技
英特爾CEO蓋爾辛格呼籲，美國政府應優先投資美國本土晶片製造商。新浪科技

英特爾首席執行官蓋爾辛格（Pat Gelsinger）1日表示，美國應該加大對美國晶片製造商的投資，而不是對台灣的台積電和南韓的三星等亞洲競爭對手的投資。他還指出，美國本土公司將給予美國更多的智慧財產權控制權。

據新浪科技報導，三星上周宣布將投資170億美元在德州建立新的晶片工廠，這是美國政府推動更多本土半導體生產的舉措之一。先前台積電也在6月宣布，在美國亞利桑那州建設一座價值120億美元的晶片工廠。

蓋爾辛格在加州舉行的財星科技頭腦風暴大會上演講時表示，儘管激勵半導體行業發展的美國立法「應該支持三星和台積電」，但美國也需要更多地投資本土公司如美光、德州儀器和英特爾，因為「這是你想要智慧財產權的地方。」

延伸閱讀

金像電、博智 營運將攀高

華爾街日報：英特爾在哥斯大黎加有一座「神秘實驗室」

西班牙《起義報》：晶片與拜登對中國的執念

三星前有路障、後有英特爾追兵 2030年挑戰台積老大地位真有影？

相關新聞

英特爾CEO：美國應優先投資本土晶片製造廠

英特爾首席執行官蓋爾辛格（Pat Gelsinger）1日表示，美國應該加大對美國晶片製造商的投資，而不是對台灣的台積電...

人臉辨識秒抓通緝犯！「大猩猩科技」為何讓宏碁、軟銀搶入股？

新進業者紛紛搶攻「人臉辨識」商機，大型案場，以及進軍海外，則是新進者的兩大門檻。不過，為什麼「大猩猩科技」卻能跨過兩大門檻，甚至與大型外商一較高下？

法人：太陽能占英業達營收不到1% 影響不大

英業達（2356）旗下太陽能廠英穩達宣告破產，法人今（2）日發布報告表示，太陽能營收僅佔不到 1%，本業影響有限。英業達...

台達電平均薪資出爐 怎麼會「招無人」？

前陣子傳出「招無人」的台達電（2308），近日採取積極行動，進入大學搶人才。但，到底為何一樣都是資訊科技業，與台積電（2...

日月光賣大陸廠 陸行之提五個看法

日月光投控（3711）公告與北京智路資產管理有限公司（智路資本）簽署股權買賣協議，將出售旗下位於大陸威海、蘇州、上海等地...

英穩達宣告破產 英業達暫別太陽能投資

英業達昨舉行董事會，決議旗下子公司太陽能電池廠英穩達因不堪長期虧損，負債總額達二十二點一二億元，向桃園地院聲請宣告破產，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。