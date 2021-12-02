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人臉辨識秒抓通緝犯！「大猩猩科技」為何讓宏碁、軟銀搶入股？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
圖／大猩猩科技執行長寇世斌。黃菁慧攝 遠見提供
圖／大猩猩科技執行長寇世斌。黃菁慧攝 遠見提供

新進業者紛紛搶攻「人臉辨識」商機，大型案場，以及進軍海外，則是新進者的兩大門檻。不過，為什麼「大猩猩科技」卻能跨過兩大門檻，甚至與大型外商一較高下？

2019年8月，一名通緝犯從台鐵豐原站廁所走出，幾秒內監視器畫面就與警方資料成功比對，收到通知的警方隨後逮捕該通緝犯。

這是當時台鐵測試中的「智慧型影像監控系統工程」，儘管因引起隱私爭議而停辦，但提供核心技術、一向低調的「大猩猩科技」也在此案意外向外界展現實力：以監視器視角精準辨識許多移動中的人。

大猩猩是少數能從外商手中搶下高難度、大規模的本土影像辨識公司，搶下了國內中央與地方政府、港口、車站、監獄等標案，甚至跨足海外，打入東南亞日本等國的零售、國安、交通案件。

細究其成功，除了技術優異，背後正是有兩大關鍵鞏固了競爭優勢：

關鍵一〉技術完整，省錢更省時

人臉辨識應用，特別是大型案場，需整合各種軟、硬體專業，通常是電信公司、大型外商作為系統整合商，領軍多家廠商協力，費時六～九個月或更久才能導入。

但各廠商間磨合技術、資料，就是大工程：光是改一個小功能，就需多間廠商協力改版，而大型案場客製化程度更高，系統整合商的溝通成本可想而知。

成立至今20年的大猩猩，則已兼通各技術，擁有人臉、車輛、物件等影像辨識能力外，也對影像管理、硬體、資安都有涉略，解決了系統整合商的困擾。

電信公司副理吳明翰曾與多家人臉辨識軟體公司合作，他指出，與大猩猩合作最特別之處，就是「很省時間」。

吳明翰表示，大猩猩可以自己搞定各種軟體間的整合（如人臉辨識引擎與影像管理系統等），省去了額外請包商整合各家軟體的時間與費用。

另外，他也指出，大猩猩演算法是自主開發而成，比起以開源碼為基礎，或是海外業者，更能迅速客製化滿足客戶需求，這也是為何大猩猩能屢獲大型標案的原因。

「人臉辨識不只是AI！」執行長寇世斌指出，大猩猩能建立整個平台，甚至連硬體都有提供：有專門的電腦能最佳化運行大猩猩的軟體，也省去客戶挑選硬體的時間。

關鍵二〉海外股東助拳，做全球生意

由於各國民情、法規各異，加上常有客製化需求，因此能到海外做人臉辨識的台廠並不多，但為何大猩猩規模不大，生意卻已廣布十餘國？

原來，大猩猩背後的華麗股東陣容也助其全球布局。

因技術能力堅實，大猩猩早在2007年就被美國科技大廠EMC入股（後被戴爾併購成為DELL EMC），後續更有澳洲電信、宏碁、日本軟銀旗下的SBI入股。

而這些股東因各自與大猩猩專長互補，因此積極幫忙大猩猩導入各國市場並介紹客戶，DELL EMC、澳洲電信、SBI，就各自協助大猩猩打入歐美、澳洲、日本市場。

大猩猩是國內大型標案常勝軍，已有港務、智慧城市等大案，但寇世斌不滿足於此。

儘管他坦承疫情間稍微影響海外導入進度，但目前也正積極開拓高成長的日本、東南亞市場，鎖定安控、零售、交通商機，甚至連工廠中機器人用的影像辨識，大猩猩都有在開發。

而在人臉辨識發展條件逐步成熟下，商機充滿想像空間，大猩猩則擁技術、服務、市場布局的三大優勢，準備要震撼世界舞台。

（作者／毛凱恩 本文出自2021.12.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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