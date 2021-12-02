聽新聞
test
0:00 / 0:00
法人：太陽能占英業達營收不到1% 影響不大
英業達（2356）旗下太陽能廠英穩達宣告破產，法人今（2）日發布報告表示，太陽能營收僅佔不到 1%，本業影響有限。英業達自 2010 年起投資英穩達起，多數時間受中國太陽能傾銷而營運虧損，英業達因而每季認列虧損，因此儘管本次公告英穩達聲請破產，亦無需額外認列資產減損。
營收方面，法人指出，由於英穩達早已逐年縮減規模，營收佔英業達亦不到 1%，因此破產後影響不大。法人認為，由於虧損事業終止，未來將對英業達獲利有小幅挹注，對公司為正面事件，然而就英業達未來兩年 EPS1.8/1.9 元而言，目前股價上漲空間仍有限。
法人表示，英業達的伺服器為主要動能成長，但 2022 年無處分資產則EPS難成長，管理層預估2021年Q4品牌客戶旺季因此小幅季增，展望2022年更為樂觀，主因美系業者採用AMD CPU業者有望於獲得較多晶片帶動組裝量，英業達為該客戶AMD系列主要供給者。
另一大美系客戶ARM架構CPU則是英業達獨家供應，明年將擴大使用。因此管理層認為，美系雲端業者訂單有望年增三成，而中系雲端則中雙位數成長、傳統美系品牌則仍為持平看待。
總和以上，法人預期，英業達 2022 年伺服器業務年增低雙位數，英業達強調，計畫2022-2023年加強墨西哥產能投入就近供應美系客戶，資本支出計畫提高至3億美元。儘管2022年公司展望樂觀，但由於2021年業外利益已貢獻 近20%獲利，因此2022年預估EPS仍是衰退。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言