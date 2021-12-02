法人：太陽能占英業達營收不到1% 影響不大

英業達（2356）旗下太陽能廠英穩達宣告破產，法人今（2）日發布報告表示，太陽能營收僅佔不到 1%，本業影響有限。英業達自 2010 年起投資英穩達起，多數時間受中國太陽能傾銷而營運虧損，英業達因而每季認列虧損，因此儘管本次公告英穩達聲請破產，亦無需額外認列資產減損。

營收方面，法人指出，由於英穩達早已逐年縮減規模，營收佔英業達亦不到 1%，因此破產後影響不大。法人認為，由於虧損事業終止，未來將對英業達獲利有小幅挹注，對公司為正面事件，然而就英業達未來兩年 EPS1.8/1.9 元而言，目前股價上漲空間仍有限。

法人表示，英業達的伺服器為主要動能成長，但 2022 年無處分資產則EPS難成長，管理層預估2021年Q4品牌客戶旺季因此小幅季增，展望2022年更為樂觀，主因美系業者採用AMD CPU業者有望於獲得較多晶片帶動組裝量，英業達為該客戶AMD系列主要供給者。

另一大美系客戶ARM架構CPU則是英業達獨家供應，明年將擴大使用。因此管理層認為，美系雲端業者訂單有望年增三成，而中系雲端則中雙位數成長、傳統美系品牌則仍為持平看待。

總和以上，法人預期，英業達 2022 年伺服器業務年增低雙位數，英業達強調，計畫2022-2023年加強墨西哥產能投入就近供應美系客戶，資本支出計畫提高至3億美元。儘管2022年公司展望樂觀，但由於2021年業外利益已貢獻 近20%獲利，因此2022年預估EPS仍是衰退。