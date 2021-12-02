日月光賣大陸廠 陸行之提五個看法

日月光投控（3711）公告與北京智路資產管理有限公司（智路資本）簽署股權買賣協議，將出售旗下位於大陸威海、蘇州、上海等地部分工廠，知名半導體產業分析師陸行之今（2）日在臉書上發文提出五個看法，認為四家大陸廠占日月光集團營收、獲利不到3%，長期影響不大。

日月光投控董事會決議與智路資本簽署股權買賣協議，約定日月光以14.6億美元對價，並加計各標的公司帳上現金並扣除負債金額，出售GAPT Holding Limited股份及直接或間接持有Global Advanced Packaging Test（Hong Kong）、日月光威海、蘇州日月新、上海日榮半導體、日月光半導體昆山等股權予智路資本或其指定之從屬公司；這項交易日月光預計將認列處分淨利益6.3億美元，折合新台幣約175億元。

陸行之在臉書上坦言，不知道什麼原因讓日月光一口氣賣了四個大陸廠，在整理一些數據之後，提出一些看法分享；他認為，四家大陸廠占日月光集團營收，獲利應該不到3%，長期影響不大；至於完成交割日仍待觀察。

陸行之表示，日月光這四家大陸廠主要從事分離器件、中低階封測、材料業務，應該不是日月光集團未來發展的重點高階封測業務；大陸子公司出售售價約21倍 2021年的獲利，比日月光今年10倍P/E 多兩倍，但略低於大陸本土封測廠20-30 P/E 的估值。

陸行之強調，智路資本肯定會包裝這四家公司成立新封測公司賺資本財，但與現有玩家還有段差距。

日月光投控今日以105元開出，上漲1元，盤中漲幅1.92%。