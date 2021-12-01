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不敵虧損擴大 愛奇藝傳將大規模裁員

聯發科第4屆智在家鄉 首獎頒給「跨時空災害防衛隊」

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

聯發科（2454）「智在家鄉」數位社會創新競賽已進入第4屆，該公司董事長蔡明介宣布，為因應全球暖化、氣候變遷，鼓勵人人身體力行，接下來第5屆的智在家鄉活動，希望能吸引更多團隊以創新方式提出邁向淨零碳排相關提案，期待大家能與具更多面向技術的科技人才合作，以創新提案及科技工具減少碳排。

蔡明介強調，樂見越來越多的跨世代團隊，結合創新奇想與數位科技，共同付諸行動改造家鄉，讓在地生活環境更友善而美好。而未來如何加速結合創新、科技、人才與執行力，讓家鄉朝永續邁進，更是重要的課題。

第4屆「智在家鄉」數位社會創新競賽的參賽團隊數高達455隊，組隊人數超過 1,800 位，稿件遍布全台超過200個鄉鎮，三項數字都創歷年參賽新高。這屆百萬首獎頒發給「跨時空災害防衛隊」，該團隊透過整合雷達衛星對地觀測系統、物聯網環境感測器及災害觀測APP，蒐集烏來的地表變化資訊，並進行災害潛勢評估。另外也結合在地原民部落的傳統知識，讓地方政府與居民協力蒐集整合災害觀測資訊。

聯發科

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