全球最大單一據點！新思國際科技擴大投資台灣

IC設計大廠新思國際科技（Synaptics）擴大在台投資，其新的台北辦公室於今(1)日舉行喬遷典禮，除了新思總裁暨執行長Michael Hurlston等總部高層連線與會，美國在台協會、新北市經發局也派員到場祝賀。

新思的台北新辦公室位於汐止，約有近2,000坪，該公司台灣區總經理張文賓表示，該公司在台北、竹北等地均設有據點，台北辦公室據點本來較為分散，現在集中到新辦公室，約有近300人，這也是新思在全球最大的單一據點規模。

張文賓提到，新思有三大塊業務，包括人機介面領域，如觸控、驅動、指紋辨識等產品，還有連結領域，如WiFi、藍牙、GPS、擴充基座等，另外還有邊緣AI領域，如保護隱私的影像辨識、降噪技術等。目前該公司在物聯網業績比重已經過半，至於車用產品方面，則以車用觸控與驅動整合IC（TDDI）的成長最快。