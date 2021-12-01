日月光處分大陸四個廠套現四百億 將擴大在台封測布局

日月光投控今（1）日宣布，日月光集團計劃處分包括威海、昆山、蘇州及上游四個廠給北京智路資產管理有限公司（簡稱「智路資本」），估計交易總額達14.6億美元（約408億元），日月光將獲利6.3億美元（約新台幣176億元），將用於擴大台灣先進封裝布局。

這是日月光集團在在收購矽品後，首度針對優化集團封測資源，強化大陸封測整體競爭力後，同時將部分資源用於擴大台灣先進封測布局。

這同時也是日月光集團西進多年以來，罕見透過處分大陸資產，將資金轉用於擴充台灣先進封測規模，反應在台積電宣布南進高雄後，日月光集團也重新調整全球布局，決定加大在高雄的先進封測規模，以因應高雄半導體產業聚落成形。

日月光投控今日公告，已和智路資本簽署股權買賣協議，約定將出售由日月光集團旗下控股公司GAPT Holding Limited所直接或間接持有的大陸四個子公司所擁有的工廠，包括日月光半導體（威海）有限公司、蘇州日月新半導體有限公司及日榮半導體（上海）有限公司百分之百股權以及日月光半導體（昆山）有限公司股權予智路資本或其指定之從屬公司）。

日月光投控表示，根據本交易股權買賣協議約定，智路資本或其指定之從屬公司應於交割日支付交割款（約10.8億美元元，加計各標的公司帳上現金並扣除負債金額）予日月光；並預計於交割日後屆滿6個月之次一營業日支付尾款美金3.8億美元予日月光，合計達16.6億美元；日月光則應於交割日將各標的公司股權轉讓予智路資本或其指定之從屬公司，日月光預估本交易可於本月底敲定並預計認列處分利益達6.3億美元。

日月光投控強調，本交易的目的，是要優化旗下封測事業在大陸市場的戰略布局，同時讓資源更能有效運用，進而強化日月光在大陸市場的整體競爭實力。

至於出售獲取逾170億元的獲利，日月光將於本季入帳，估計每股純益挹注近4元。日月光也計劃將所獲取利益，用於持續強化在台灣就高階技術研發及產能建置，擴大全球客戶的服務。