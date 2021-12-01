子公司英穩達宣告破產 英業達暫別太陽能投資業務

英業達今（1）日公告，旗下子公司英穩達長期虧損，負債總額達到22.12億元，因資產不足以清償負債，今日向桃園地方法院聲請宣告破產。

英穩達設立於2010年，主要從事太陽能電池製造銷售業務；然而，受全球太陽能產業環境變化快速、國外競爭廠商低價競銷、歐美關稅壁壘及貿易保護等因素影響，全球太陽能產業景氣不佳，市場需求驟降。

英業達指出，英穩達雖已縮減組織規模，但受到新冠肺炎疫情影響，太陽能產業景氣更顯低迷，難以承受營運虧損持續擴大，以致資產不足以清償全部債務，故英穩達董事會決議依公司法第211條規定聲請宣告破產。

英業達副總經理游進寶表示，英業達針對英穩達應提列的資產減損都已提列完畢，所以，英穩達聲請破產並不會對英業達造成影響。

游進寶進一步表示，英穩達負債總額逾22億元，但資產僅9至10億元，之所以向法院聲請破產，主要是為了避免停工後閒置資產仍須提列基本維持費用支出，持續造成累積虧損，因此透過聲請破產來止血。

英業達旗下的太陽能廠益通也在去年3月底辦理解散清算，此次英穩達宣布破產，也意味著英業達在太陽能產業的投資業務暫告一段落。

不同的是，益通下櫃時，因資產大於負債，目前仍在清算中，與英穩達負債大於資產的狀況完全不同；不過，英業達雖暫時告別太陽能電池片產業，但因為綠電仍然是未來全球重要發展方向，因此，未來是否重回太陽能市場，英業達仍在評估，未來也不排除相關綠能投資機會。