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晶睿獲頒首屆金防獎 榮登台灣資安認證最多品牌

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

升級物聯網時代資安實力，晶睿通訊（3454）宣布獲頒首屆「金防獎」殊榮，累計近30件在地研發、製造、生產的安防攝影機，一舉通過台灣物聯網資安標準檢測，並同時取得產品合格證書，是所有台灣廠商中，獲資安認證最多的品牌，更為安防產業樹立品牌典範。

晶睿表示，公司強化資安核心戰略，積極推動安防產業轉型，以高度資訊防護網路攝影機，建立市場區隔。根據Video Surveillance Market: Global Forecast to 2026市場調查報告，全球安防市場規模預計由2021年的429億美元增長為2026年的691億美元，年複合成長率達10%，顯示強勁成長動能，其中，安防市場不可或缺的網路攝影機、網路錄影機，更讓資安問題成關注焦點，引起世界高度重視。

晶睿以品牌VIVOTEK行銷全球，以研發為導向，輔以保護資安思維為優先考量，更結合產、官、學、研四大面向優化資安架構，積極完善產業資安防護網，發展全系列安防產品藍圖，且因應智慧物聯網潮流，強化出口產品資訊安全。除了針對系列產品投注研發人力，亦進行嚴格實驗室安全測試、初步把關，再藉由台灣物聯網資安的雙重認證，建構安全機制，提升市場競爭力。

由經濟部工業局推動的台灣物聯網資安認證標章，整合各界資源，匯聚產業菁英、專業學者、網路安全專家等，制定影像監控系統網路攝影機資安標準，今年更主辦金防獎，授獎予亮點廠商。晶睿未來將持續提升企業產品防護意識，接軌國際資安水準。

資安 物聯網 晶睿

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