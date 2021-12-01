新思擴大投資台灣 評IC供貨仍緊缺

IC設計大廠新思國際科技（Synaptics）擴大在台投資，針對目前IC缺貨情形，其台灣區總經理張文賓提到，還是持續供需吃緊，訂單／出貨比仍超過1。

新思新的台北辦公室於今(1)日舉行喬遷典禮，除了新思總裁暨執行長Michael Hurlston等總部高層連線與會，美國在台協會、新北市經發局也派員到場祝賀。

新思的台北新辦公室位於汐止，約有近2,000坪，張文賓表示，該公司在台北、竹北等地均設有據點，台北辦公室據點本來較為分散，現在集中到新辦公室，約有近300人，這也是新思在全球最大的單一據點規模。