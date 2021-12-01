英業達太陽能子公司英穩達 宣告破產

為什麼一則中國官方基金的投資新聞，被認為將衝擊台灣晶圓代工二哥？當中國傾國家之力發展半導體，身在台灣的我們又該如何去思索這一局？當彼岸的產業大帆揚起，可能被衝撞的，又豈止此岸的一家公司。

2021-12-01 13:57