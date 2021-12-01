英業達太陽能子公司英穩達 宣告破產
英業達（2356）今（1）日公告表示，旗下太陽能公司英穩達因財產不足清償債務，經董事會決議通過聲請宣告破產，其負債總額為22.12億元。
英業達今天表示，英穩達設立於民國99年，主要從事太陽能電池之製造銷售業務，受全球太陽能產業環境變化快速、國外競爭廠商低價競銷、歐美關稅壁壘及貿易保護等因素影響，導致全球太陽能產業景氣不佳，市場需求驟降。
英穩達雖已縮減組織規模，近期再加上嚴重特殊傳染性肺炎疫情嚴峻，太陽能產業景氣更顯低迷，仍難以承受營運虧損持續擴大，以致資產不足以清償全部債務，故英穩達董事會決議依公司法第211條規定聲請宣告破產。
英業達表示，合併公司業已認列英穩達之累積虧損，英穩達聲請宣告破產，對英業達之財務業務並無重大影響。
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