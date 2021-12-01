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負債22億無法償還！英業達子公司英穩達 聲請宣告破產

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負債22億無法償還！英業達子公司英穩達 聲請宣告破產

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
英業達營運總部。記者林澔一／攝影
英業達營運總部。記者林澔一／攝影

英業達（2356）今（1）日董事會決議，旗下子公司太陽能電池廠英穩達將聲請宣告破產，今日就會向桃園地方法院聲請。

英業達財務長游進寶表示，英穩達資產已經不足以抵債，截至第三季負債有22億元。

游進寶指出，國外競爭廠商低價競銷，加上太陽能產業景氣不佳，英穩達已經縮減營業規模，加上疫情持續嚴峻，太陽能產業更加低迷，雖縮減營運規模但難以承受虧損擴大，依照公司211條規定聲請破產。英業達表示，因累積虧損已經都認列，因此對公司沒有重大影響。

英業達持有英穩達17.65%，據悉，英業達先前就已經提列英穩達的損失，這次宣告破產，業界認為「是此太陽能事業的投資，做一個結束」。

英穩達科技為專門研發和生產高效能電池的科技公司，成立於2010年並於同年10月28完成登記。登記的資本額為60億，由英業達集團、英華達、無敵科技（8201）和穩懋半導體（3105）合資成立。主要產品為單晶、多晶六吋高效能電池。

英業達第三季稅後純益28億元，季增147%，年增45%，每股純益0.78元，優於第二季EPS的0.32元，與去年同期EPS為0.54元。

英業達今年前三季稅後純益50.78億元，年減23.3%，前三季每股純益1.42元，略低於去年同期的1.85元。

太陽能產業 英業達 破產 太陽能電池

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