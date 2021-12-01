鏡電視闖關NCC！計畫先打入後段頻道 有「虧6年」準備

國家通訊傳播委員會（NCC）今天再度審查受業界矚目的鏡電視新聞台申設案，董事長陳建平帶著總經理、新聞台主管、外部公評人翁秀琪等團隊到場與NCC面談。因鏡電視採取「營運與持有分離」，個人股東多，但董事會都是零持股的自然人，NCC對未來股東與董事會間的合作方式仍有疑問。另外鏡電視新聞台聘政大前教授為翁秀琪為外部公評人，內部又設了倫理委員會，公評人與倫理委員會的分工也需要講清楚，都需要鏡電視補件說明。

鏡電視新聞台申設案從第一次送件到二次送件，至今將滿兩年，至今還沒有取得執照。業界盛傳今年仍然不會取得執照，NCC表示原本就沒有既定時間表。

據了解，根據事業計畫書，鏡電視新聞台預期的收入包括上架授權金、廣告費以及少量的政府標案，原本業界傳出鏡電視「雄心壯志」要登上新聞黃金區塊，但計畫書中也強調會從非黃金區塊上架（可能在80以後頻道），預計3-5年內移頻到新聞區塊。有關股東與董事會，以及倫理委員會和外部公評人的分工合作，鏡電視新聞台則強調將來新聞播出將透過專業編審決定，強調新聞品質。

NCC表示，委員會也關注鏡電視的財務規劃，目前計畫書中從明（2022）年到2027年的六年間都沒有提出預期獲利的時間，有連虧六年的準備。但鏡電視新聞台仍強調，目前編制220人，如果取得執照後，會在三個月內擴充到440人，為原先預期450的98%。