群創與睿生聯手 秀新世代智慧醫療顯示器

群創光電秉持「豐富智能顯示生活」(Panel Your Future)企業理念，跨界多元智慧場域經濟，完整佈局新世代顯示器應用。今年群創與旗下首家新創公司睿生聯手參與2021醫療展，除了在展位迎面位置的圓環裝置，可驚見多款首次亮相技術領先的X光數位平板感測器，並將於「經濟部工業局智慧醫院顯示科技應用館」(SDIA) 的六大智慧醫療情境場域，將以全系列醫療顯示器、多場域應用之姿嶄露頭角，以提供全方位醫療顯示解決方案搶攻全球預防醫療商機。

從X光醫療基本功出發，翻轉出X光數位平板感測器新功夫

精準醫療與智慧製造的崛起，逐步推升X光影像檢測需求，睿生貼近專業需求領先業界首次展出動態X光數位平板感測器，搭配IGZO 先進面板技術及高速讀取傳輸硬體電路系統，兼具快速成像、低雜訊、低假影、高檢測效率特性。因同時擁有高速、低雜訊、低延遲的優點，可加速動態掃描時間，有效降低三維重建延遲效應引起之假影，達成快速攝影效能，提供清晰精準的影像品質，適合運用在如腸胃、骨科、血管造影等動態放射線攝影醫療，有助於醫護快速判別檢測結果。

另一款首度亮相的新世代柔性基板高解析X光數位平板感測器，具備高解析、輕量耐摔、智慧聯網的特性。特殊高開口率設計，可降低病人X光輻射使用量；輕量柔性基板設計，提升耐摔強度；在智慧連網功能上，透過藍芽或NFC卡即可建立感測器與機台的連線以提升醫院流程效率；同時在離線拍攝時確保病患身分的識別，可減低醫護人員的工作負擔。

以顯示器科技力強化醫病智慧互動連結

有鑒於後疫時代零接觸醫療診療模式崛起，健康照護也走向數位轉型新趨勢，群創與睿生將以顯示器科技力，強化醫病智慧互動連結，透過多場域應用，迎向AI智慧醫療新世代商機，展品在SDIA展館中六大場域逐一展出，將帶給參觀者完整系列智慧醫療應用體驗，包括：

「候診室」-28吋長條型全彩電子紙看板，具備輕薄省電、可取代紙張印刷、無藍光、具護眼特性，可及時推播看診或宣導資訊於電子紙看板上，兼具及時資訊及綠能環保之特質。

「檢查室」-21.3吋5M單色乳房診斷用醫療顯示器，超高亮度和高對比度特性，提升診斷影像品質，並具備低藍光護眼功能 降低長期使用對眼睛的傷害。創新三層式雙能X光數位平板感測器，市場上唯一曝照一次X光即可得到傳統胸部Ｘ光、軟組織、硬組織三張X光影像，提供清晰精準的檢查影像。

「病房」-15.6吋醫療監護儀，搭配高亮度、強固的設計提升耐用年限，醫護得以遠端即時掌握病患健康狀況，降低醫病接觸風險及人力負擔。

「手術室」-31.5吋4K手術用顯示器，高對比、廣色域特性，提供醫生在執行手術時，即時呈現細緻精準的組織影像。

「結帳&領藥」-21.5吋KIOSK智能結帳機，搭配高亮度與高色彩飽和工業等級規格螢幕，提升耐用年限與使用操作體驗，縮短民眾就醫時間並提升院所行政效率。

「防疫」-室內消毒殺菌車，採用紫外燈殺菌、消毒噴霧，擁有高精度無軌道自主定位系統，透過遠端自動控制排程，進行環境監控，可減少人員與病菌接觸。COVID-19胸部X光AI輔助感測系統，輕便且易於攜帶的特性，可快速部署到各個室內或戶外檢查站，提供快速肺部病灶篩檢。