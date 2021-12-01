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2025年電動車市場對6吋SiC晶圓需求 將達169萬片

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

電動車市場對於延長續航里程及縮短充電時間有著極大需求，整車平台高壓化趨勢愈演愈烈，對此各大車企已陸續推出800V高壓車型，例如Porsche Taycan、Audi Q6 e-tron、Hyundai Ioniq 5等。據TrendForce研究顯示，隨著電動車滲透率不斷升高，以及整車架構朝800V高壓方向邁進，預估2025年全球電動車市場對6吋SiC晶圓需求可達169萬片。

800V電氣架構的革新將促使耐高壓SiC功率元件全面替代Si IGBT，進而成為主驅逆變器標配，因此SiC深受車企追捧。Tier1廠商Delphi已率先實現800V SiC逆變器量產，BorgWarner、ZF、Vitesco相繼跟進。

目前來看，電動車已成為SiC核心應用場景，其中OBC（車載充電器）和DC-DC轉換器元件對於SiC元件的應用已經相對成熟，而基於SiC的主驅逆變器仍未進入大規模量產階段。對此， STM、Infineon、Wolfspeed、Rohm等功率元件商已與Tier1及車企展開深入合作，以推進SiC上車進程。

其中，上游SiC基板材料環節將成為產能關鍵制約點，其製程複雜、技術門檻高、晶體生長緩慢。現階段用於功率元件的N型SiC基板仍以6吋為主，儘管Wolfspeed等國際IDM大廠8吋進展超乎預期，但由於良率提升及功率晶圓廠由6吋轉8吋需要一定的時間周期，因此，至少未來5年內6吋SiC基板都仍為主流。隨著電動車市場的爆發，SiC逐漸大規模上車應用，其成本也將直接決定汽車800V高壓架構升級進度。

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