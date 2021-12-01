鴻海FII大秀高效運算實力 搶雲端與元宇宙商機

以運算技術見長的鴻海（2317）集團工業富聯全資子公司鴻佰科技 (Ingrasys Technology Inc.)，出席在美國密蘇里州聖路易巿所舉辦的全球最大年度高效能運算科技盛會 - SC21 (Super Computing 2021) ，首次公開其HPC (High Performance Computing)高效運算、存儲技術、CDI (Composable Disaggregated Infrastructure)技術、先進液冷機櫃解決方案等運算基礎設施。 鴻佰科技是目前全球唯一提供從設計、驗證到生產，一站式滿足之系統整合服務公司，具備高度整合的全運算科技服務實力。

受惠於元宇宙、自駕車、人工智慧、精準醫療、低軌衛星等新興巿場商機，雲端運算及資料儲存服務需求亦持續快速增長。高盛集團預估2025年全球企業雲端支出將成長至6,270億美元，滲透率也將由目前的20％成長至53％，而支撐各類新興商機的重要關鍵即在於基礎建設的高效運算實力。

鴻佰科技表示：「除了高速運算所需之伺服器、加速器及資料儲存裝置之外，針對節能環保的永續目標，我們也提供高效率的散熱解決方案。」並強調: 「鴻佰科技長期以來一直以提供更強大、更節能的整體解決方案為使命；也是目前全球唯一提供從設計、驗證到生產，一站式滿足之系統整合服務公司，具備高度軟硬整合的設計製造服務實力。可依客戶運算需求，建置適合的全方位高速運算解決方案。」

在 SC21 上，鴻佰科技展示了多種高效運算應用，包括生產級醫療服務框架的人工智慧、工業智能化的數位製造服務，以及未來自駕車與電動車生態系統的 ADV 服務等技術領域。同時，鴻佰科技領先業界於本次大會推出三款不同冷卻功能的液冷機櫃設施，客戶可以選擇最適合其數據中心環境，滿足其工作負載的產品。

會場也展出採用ORv3標準的機櫃式液冷系統LA0452，這套系統兼容液冷及氣冷散熱機制，不需外接水路，可讓數據中心在原有的設施下，完成系統更換。搭配內建的管理控制系統，隨時監控水溫、流速及風扇速度，並做對應的調整，讓數據中心設施的管理更簡單方便。