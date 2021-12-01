高雄建商炒房結局 大老這樣預言
高雄炒房熱潮房價狂漲，衍生建商惜售、購屋者觀望，建築業大老、上市建商隆大（5519）董事長陳武聰說，希望業界要自我約束，否則最後恐怕會逼政府出手。
陳武聰在一場宴席上公開指出，台積電（2330）設廠是高雄30年來最大的強心針，房地產整個帶動起來，但希望建築業約束廣告代銷公司，銷售價不要喊得太高，房價太過分會增加購屋民眾的不滿，一旦社會不滿，政府就會出手，對大家都不是好事。
華友聯集團總裁陸紀康表示，經驗顯示金融業掌控資金有一定的做法，高雄房市十多年榮景，同業口袋都很深，有時候要注意，一旦房地產景氣下滑有隱憂。
代銷業巨擘上揚國際董事長林聰麟說，高雄房市過去30年沒什麼漲，最近3個月把以前30年沒漲的都漲回來了，這到底是好還是不好？是短期、還是中長期？未來仍有待觀察。
林聰麟指出，最近高雄房地產交易明顯鈍化，建商不願便宜賣，因此開價開很高；購屋者原本想買但對狂漲的房價有疑慮，愈來愈多買家不願追高退居觀望。整個市場「沒厝可賣」，跳空的現象對短線最好，但中長期還是不要漲太快，「跳空太快會沒飯吃」。
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