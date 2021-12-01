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台積電設廠／中油高煉廠土汙整治挨批 市府：盡速公布數據

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
台積電確定至高雄設廠，地點就選在中油高煉場，目前市府正積極整地中。報系資料照
台積電確定至高雄設廠，地點就選在中油高煉場，目前市府正積極整地中。報系資料照

台積電設廠高雄，設廠場址中油高煉廠（中油五輕）土汙整治如火如荼進行中，議員質疑，中油場址在10月就進行整治，但相關環境監測報告卻在11月29日才上傳網站，且報告內未見廠商的廠區內監測數據，「要如何確保沒有二次汙染？」高市環保局長張瑞琿表示，周界監測目前數值都正常，數據陸續上網。

市議員黃紹庭今質詢表示，市府在整治前就宣布明年2月第三區土地要解列，這根本是先射箭再畫靶，應讓科學回歸科學，盡力避免二次汙染，造成致癌物飄散，高雄人用肺迎接台積電到來。黃紹庭質疑，土汙整治已進行數月，但監測報告在11月29日才上網，且數據只有環保局在周邊監測的數值，使用的單位ppm也看不出數據差異，「根本只是虛晃一招」，建議環保局使用ppb。另外未見廠商須依照合約在廠區內污染源監測數值。

環保局長張瑞琿表示，因之前數據仍在整理中，才在11月29日才上網。張瑞琿表示，環保局3個監測站、現場有9個感測器與1部監測車，每天都在周界監測，相關監控數據以ppm（百萬分之一濃度）呈現，目前周界都正常，。如發現異常會立刻派員檢查，進行防治措施。未來也會將廠商數據上網，也會依照議員建議將單位改為ppb（十億分之一濃度）。

黃紹庭質疑，整治包括汙土、汙水，但第三區土地預計在明年2月解列，與整治廠商合約卻載明地下水整治可到明年10月底再完成，「這會不會造成地下水的汙染流竄」。

針對土壤和地下水解列，張瑞琿說，根據土汙法規定，土壤跟地下水可分開解列，土壤檢驗合格後，地號土地即可使用、設廠，在地下水檢測尚未符合標準前須禁止使用，即符合土汙法規定。目前廠區內也未使用地下水，合約載明明年10月31日完成地下水整治，且可延長一年。

地下水 環保 台積電

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