宇瞻新工業用記憶卡 主打超低延遲高耐用抗嚴苛環境

全球工控儲存與記憶體領導品牌Apacer宇瞻科技（8271）推出新世代112層BiCS5 3D TLC超低延遲、高耐用性、抗嚴苛環境CH120系列工業用記憶卡，滿足其對於大量數據運算速度及準確性、儲存設備的耐用性、抗惡劣環境等應用高度要求。

有鑑於大量的人臉辨識智慧應用及儲存需求，各式攝影、感測和監控等邊緣運算儲存設備必須不斷的進行即時資料收集、傳輸、分析及回饋資訊，宇瞻CH120系列工業用記憶卡採用最新世代112層BiCS5 3D TLC NAND技術，可有效提升SSD容量以及達到超低延遲傳輸效率，嚴選全工規寬温等級原廠顆粒及元件製造，適用於-40°C~+85°C惡劣環境，符合A2等級提供高達每秒4000/2000 IOPS 4K隨機讀寫效能。

宇瞻表示，CH120系列工業用記憶卡不僅透過Over-provisioning技術更有效地降低寫入放大率延長SSD使用壽命， 同時導入宇瞻SLC liteX技術，提供高達30,000次寫入/抹除次數(P/E cycles)，優於市面3D TLC 10倍之多，以軟硬韌體優化方式實現最佳的可靠度和耐用性。

此外宇瞻也指出，隨著5G物聯網快速發展、大數據及人工智慧時代來臨，市場研究調查機構Mordor Intelligence預估，在2021 - 2026年的預測期內，人臉辨識市場年複合成長率將達21.71%，預計到2026年將達116.2億美元。人臉辨識由於是以攝影機為主要媒介，運用非接觸型技術，能執行行進間辨識、多人同時辨識、區域監控識別等延伸應用，提供更有效率和快速的服務。聚焦監控、醫療、零售、金融、交通運輸等特殊的人臉辨識技術智慧應用及邊緣運算領域。