電競嘉年華周末登場！聯強搶商機 今年營收再寫新猷

2021年壓軸電競盛事「GAMFORCE電競嘉年華」，將在12月4日至5日於松山文創園區盛大登場，聯強（2347）也有參與。該公司也表示，聯強電競相關商品營收自2019年起，年成長率均達3至4成以上，今年在更多品牌加入合作、電競產品線越來越齊全之下，聯強電競產品營收將再創歷史新高，成長幅度更有機會較過去兩年倍增。

「GAMFORCE電競嘉年華」為今年底全台最大型電競展會活動，此次壓軸展出，聯強與九大電競品牌精銳盡出。全球處理器龍頭大廠INTEL不僅展示甫於11月4日發表的最新第12代處理器，同時還結合「聯強電競聯盟」頂尖品牌的旗艦級周邊商品，組成「聯強電競聯盟套裝機組」，為價值高達新台幣21萬元的超級機皇，將於INTEL 攤位上亮相，展示超強戰力。聯強國際資訊事業部總經理李建宗表示，「聯強電競聯盟」將為台灣電競市場提供全球最新、最強大的火力支援。

電競產業近兩年在疫情推波助瀾下，市場需求持續飛速成長，李建宗表示，「聯強電競聯盟」自2018年成立以來，聲勢日益壯大，加入的知名品牌超過30個，從軟體到硬體、系統到周邊，都是全球最頂尖的電競品牌。在所有盟友的相挺之下，聯強電競相關商品營收自2019年起，年成長率均達3~4成以上。李建宗指出，即使2021下半年台灣受到疫情影響，許多實體展會活動紛紛喊停，但是完全不影響資訊及電競商品的買氣，甚至在更多品牌加入合作、電競產品線越來越齊全之下，預期2021年聯強電競產品營收將再創歷史新高，成長幅度更有機會較過去兩年倍增。

「聯強電競聯盟」號召全球電競領域頂尖品牌共襄盛舉，包括INTEL、CORSAIR、Kingston金士頓、SAMSUNG台灣三星、Seagate、SteelSeries、WD_Black、XBOX以及ZOTAC等九大品牌，將帶給玩家們最精彩的電競饗宴。

今年「GAMFORCE電競嘉年華」共有50個展出攤位、40場舞台活動，由參展廠商提供最新電競設備體驗，加上犀利的產品促銷，還有機會闖關抽大獎，為全台電競愛好者期待的年度盛事之一。現場也將舉辦BIL校園電競聯盟學生電競爭霸賽線下賽事，包括12月4日「英雄聯盟」冠亞賽、12月5日「哈利波特：魔法覺醒」四強賽，以及學生電腦改裝賽事。