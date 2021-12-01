50年來首次！蛋白區強勁翻轉 這區奪冠

在台積電（2330）效應、通膨挹注下，蛋白區房價也越漲越兇。吉家網公布第3季六都房市季報，較去年同期比較，全台房價漲幅排行前十大行政區，清一色為新興工業區所帶動的蛋白區，是50年來首次蛋白區強勁翻轉的特殊現象，其中新竹竹北奪下漲幅第一名。

據吉家網整理實價登錄統計，第3季主要都會行政區漲幅排行第一名為新竹縣竹北市，較去年同期增25%，單價從23.3萬來到29.2萬。第二名為高雄市岡山區，較去年同期增21.2%，單價從15.1萬來到18.3萬。第三名為台南市新市區，較去年同期增20.2%，單價從16.4萬來到19.8萬。

吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮表示，此波房市上升趨勢的行情完全由製造業大量回流所帶動，以半導體為首科技業大擧擴廠投資北中南新興工業區，創造大量就業機會與周邊商圈聚落繁榮，過去房價基期低的蛋白區，因產業擴廠效應而全面飈升，幅度相當驚人。

造成造成全台蛋白區房價全面飈升主要有四個因素，第一，中美商戰促進台灣製造業回流擴廠效應，台商產業回流與租稅大赦引發的資金大回流，創造台灣製造業榮景，中南部在長期房價基期偏低推波下，新興工業區周邊蛋白區轉土為金。

第二，經濟成長率表現強勁加上產業鏈南移效益，今年GDP主計處預估破六，隨著國民所得大幅提升，間接帶動購屋剛性需求。而以台積電為首的產業鏈南移，帶動中南部房市「聞積起舞」，產生「半導體化」趨勢。

第三，兩代不同堂趨勢大爆發，刺激新的需求效應：中南部近兩年來很明顯出現兩代不同堂的家庭型態變化，全台家戶數不斷增長，掩蓋少子化的市場隱憂，剛性需求成為房市推升主力。

第四，營建成本高漲與通膨隱憂，激發置產買氣進場。營建成本高漲，引發房產通膨因素發酵，直接帶動自住丶換屋丶投資保值的置產搶購風潮。

李同榮表示，早在三年前就預測房市三寶，工商用地、商辦、廠辦將會領漲全台房市，這波房市熱況更大膽預測將由新興工業區所帶動的蛋白區全面飈升行情，會持續發酵兩年，即便疫情籠罩與政策打房，但在全球復甦、通膨引發的資產熱潮之下，處於資金行情、股市紅利，以及經濟基本面穩健等多重支撐力道，價量受到剛性需求及買氣帶動，處於穩步上升階段，今年交易量頗有挑戰近十年高點的態勢，全年交易量預期有機會達突破35萬棟。