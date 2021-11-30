台積電供應商英特格家登再掀訴訟戰火 還原事件始末

台積電（2330）兩大供應商英特格（Entegris, Inc.又譯為安堤格里斯公司）與家登（3680）之間再掀訴訟戰火。英特格再度提告家登，成為產業話題。對於雙方時隔一年再度掀起訴訟戰火，背後緣由引人關注，業界還原事件始末。

英特格過去和家登纏訟長達十年，直至去年11月至12月雙方和解，沒想到時隔一年，雙方再掀訴訟大戰。英特格是在今年11月5日提告家登，向智慧財產及商業法院提起確認訴訟，以證明英特格從未侵害家登的專利。家登則是在今日收到相關起訴狀並對外發布聲明。

對於相關事由，英特格、家登今日分別還原事件始末。英特格聲明指出，「英特格力求爭取保護我們的技術以及為我們的客戶提供業界先進技術產品的權利。英特格堅信我們的FOUP和EUV產品沒有侵害家登的專利，且家登的專利應屬無效。」

而家登則澄清指出，家登發現美國安堤格里斯公司（Entegris, Inc.）未經授權，將公司專利權證號：「中華民國發明第I238804號」之專利用於製造、為販賣之要約、販賣、使用晶圓傳送盒及極紫外光光罩盒等產品。

家登指出，針對上揭侵害家登專利權事件，先於2021年9月27日發函通知美國安堤格里斯公司侵權之事實，該公司於2021年10月29日回函表示：「系爭專利有無效原因」，並請求協商。

當時雙方律師約定於同年11月12日進行會面，會面過程中，家登指出，清楚表達美國安堤格里斯公司之系爭侵權產品確實落入家都專利範圍，且系爭侵權產品歷年來累積獲利高達新台幣百億元，美國安堤格里斯公司則表示我司專利權存在無效之原因。

其後，家登則於11月30日下午收到美國安堤格里斯公司向智慧財產及商業法院提起「確認我司專利請求權不存在訴訟」之起訴狀。

家登指出，已於台灣時間2021年11月30日15時許，委請法律顧問「萬國法律事務所」，以美國安堤格里斯公司侵害上開專利權為由向智慧財產及商業法院提起損害賠償等訴訟，請求被告「美國安堤格里斯公司（Entegris, Inc.）」、「Bertrand Loy先生」、「台灣（1711）英特格科技股份有限公司」及「謝俊安先生」等4人，連帶賠償家登新臺幣1億元，且不得再自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭侵權產品，並應將系爭侵權產品銷毀。

此案後續將由智慧財產及商業法院審認「系爭專利之有效性」及「美國安堤格里斯公司之侵害專利權及侵權金額」。

家登指出，晶圓載具為家登今年快速成長的關鍵性產品，關鍵客戶的銷售上已取得大量出貨實績並挹注營收，將增添營運新動能，為明年起發展主力，代表家登在晶圓傳載市場上的重要里程碑，因此特以向公眾說明，並依照法律程序進行後續安排，以維護公司及全體股東之權益。