蔡明介：未來十年 低功耗晶片仍將領先對手

手機晶片大廠聯發科(2454)董事長蔡明介今（30）日出席第4屆「智在家鄉」數位社會創新競賽頒獎後表示，聯發科不會跨入第三代半導體，會推出與其搭配系統單晶片（SoC）為主，他強調，聯發科核心技術在低功耗晶片，目前取得全球領先，他相信，未來十年，聯發科都會繼續領先對手。

蔡明介說，第三代半導體是化合物半導體，因是高功率，主要應用在電動車領域，聯發科不會切入，但會推出與電動車相關領域的系統單晶片。

蔡明介強調，隨著氣候變遷、節能減碳及數位創新議題成為全球趨勢，聯發科在低低發熱、低功耗的核心晶片設計技術會扮演重要角色，他強調，聯發科在低功耗晶片端，絕對領先對手，且未來十年會繼續領先。

聯發科的「智在家鄉」今年已經進入第四年，蔡明介今日親自出席今天的頒獎活動。

他說，樂見愈來愈多跨世代團隊，結合創新奇想和數位科技共同付諸行動改造家鄉。

另外，未來如何加速結合創新、科技、人才執力，讓家鄉永續前進，才是重要的課題。

最後，他更強調，全球對於淨零碳排均十分重視，期望在下一屆「智在家鄉」可以希望到更多團隊以創新方式提出「邁向淨零碳排」相關的提案。

「智在家鄉」是台灣最大規模的社會創新競賽，今年參賽團隊數高達455隊，組隊人數超過 1,800 位，稿件遍布全台超過200個鄉鎮，三項成果都創下歷年參賽新高。

關切地方所觸及的領域更為廣泛，包括環境生態、運動發展、醫療保健、地方創生、災害預防、高齡友善及智慧農業等。最後評選入圍的21 組隊伍，橫跨11種領域，其結果反映社會創新多元發展且跨領域的樣貌。各團隊也敏銳洞察到家鄉所碰到的問題，評審團認為本屆內容都具相當水平，且有更多長期深耕地方的團隊，顯示「智在家鄉」賽事能對接地氣，看到台灣各角落奮鬥的身影。