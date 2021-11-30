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大宗物資12月1日起降稅四個月 預估稅損逾60億元

萬泰科10月EPS 0.15元 第4季持續看好

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

萬泰科（6190）因近期股價波動劇烈，今（30）日應主管機關要求公告近期財務數字，10月稅後純益0.21億元、年增50%，每股純益（EPS）為0.15元。

萬泰科今日公告10月營收6.62億元、年增46.5%，稅前淨利0.34億元、年增79%，稅後純益0.21億元、年增50%，每股純益為0.15元，優於去年同期的0.1元。

累計萬泰科今年10月、9月合併營收為12.8億元、年增41.8%，稅前淨利0.48億元、年增20%，稅後純益0.35億元、年增84.2%，每股盈餘0.26元。

萬泰科今日股價收在37.45元，上漲0.65元、漲幅1.77%；萬泰科本波攻勢自11月19日開始起漲，儘管25日一度翻黑，但截至今日有三天漲停板，目前股價連續三天上漲，上漲6.1元、漲幅19.46%。

萬泰科日前舉行法說會，董事長張銘烈表示，今年第4季持續看好，至於明年的計畫正在做，應該會有不錯的成績。他指出，明年營收一定成長，獲利成長會比營收還要好，去年訂目標時是看2025年營收達100億元，目前看來2023年就有機會突破百億元。

萬泰科 營收

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