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印度PC需求夯 宏碁商用PC出貨年增5成

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

最新的IDC全球個人運算裝置市場追蹤報告，2021 年第三季印度傳統 PC 出貨量年成長率達 30%，標誌著印度連續第五季成長。本季共出貨了 450 萬台個人電腦，成為印度歷史新高的單季出貨量。

值得關注的是，雙A 宏碁（2353）2021年第三季以 8.6% 的市占保持第四位。宏碁也創下了最大的單季業績，在 2021 年第三季出貨 38.1 萬台個人電腦。

憑藉在商用桌上型電腦類別中 31.5% 的占有率，宏碁以令人印象深刻的 55.7% 的年出貨量重新奪回了明顯的領先地位。

華碩（2357）2021 年第三季以 8.5% 的市占保持第五位。華碩還首次在該國銷售了超過 30 萬台個人電腦，這幫助該品牌在家用市場的市占連續增長了 6 個百分點，在各自的細分市場中排名第四。

儘管存在持續的供應和物流挑戰，印度傳統 PC 市場（包括桌上型、筆記型電腦和工作站）繼續保持成長動能，IDC指出，從這個角度來看，它比疫情大流行前一年的 2019 年的年度消費者出貨量還要高。因此，許多品牌也迎來了史上 PC 出貨量最高的一季。

筆記型電腦繼續以超過 80% 的市占率主導整個類別。商用和家用需求幫助筆記型電腦出貨量首次超過 300 萬台，桌機也繼續保持成長，在 2021 年第三季年成長達到30.5%。

IDC 印度個人運算裝置高級市場分析師 Bharath Shenoy 在評論持續的供應情況時說，儘管對一些細分市場進行了更好的分配，但供需缺口仍然是一個挑戰，因為企業和中小型企業繼續大量訂購。

Shenoy 進一步補充，由於前三大供應商都在努力滿足整個需求，一些訂單正在轉移到較小的供應商，從而幫助他們提高在商用市場的影響力。

印度 宏碁 筆記型電腦

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