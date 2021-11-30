矽創衝刺發展AIoT應用市場 將迎史上最旺第4季

近期手機市場有雜音，不過驅動IC廠商矽創（8016）努力衝刺發展AIoT應用市場，手機應用驅動IC的業績占比已明顯降低。法人表示，本季雖然因季節性因素影響，客戶端進行庫存控管，矽創表現可能不會優於第3季的歷史高點，不但仍有望創造史上最旺第4季的表現。

矽創第3季業績來到歷史新高，來到65.85億元，季增近二成、年增近七成，累計前三季合併營收為161.62億元，年增逾六成。該公司累計前八月業績就已經超過去年全年業績總和，因此今年營收已註定可改寫新猷。

在獲利方面，矽創第3季獲利為18.83億元，同樣也是新高紀錄，每股純益高達15.69元，累計前三季每股純益為35.24元。

法人估計，矽創本季業績可能落在第2季與第3季之間，達歷史次高水準，也是史上最旺的第4季。