海峽兩岸機械工業交流會 倡議低碳發展

台灣機械公會今天與中國機械工業聯合會透過視訊方式，舉行「海峽兩岸機械工業交流會｣，提出「兩岸攜手推進機械行業低碳發展倡議書」，力行節能減碳承諾，推動低碳發展。

台灣機械工業同業公會今天在台中與中國機械工業聯合會透過視訊方式舉行「海峽兩岸機械工業交流會｣，此會在2004年於台北召開第一場開始，兩會約定每年輪流主辦進行交流，今年邁入第18年。

公會今天新聞稿指出，兩會今天共同提出「兩岸攜手推進機械行業低碳發展倡議書」，兩會在倡議書中提到，力行節能減碳承諾，推動低碳發展為兩會共同的目標和願景。

台灣機械公會理事長魏燦文在會議中表示，機械產業須因應低碳時代來臨，精實生產管理及生產製程，攜手供應鏈為客戶研發低碳製造設備。

公會表示，雙方倡議書重點包括推進綠色能源和低碳發展，承擔機械設備業應盡責任，為世界經濟朝向綠色轉型、永續發展貢獻力量。

此外雙方也表示，掌握綠色能源和低碳發展新機遇，促進機械設備業融合發展和產業競爭力提升；推動關鍵產業綠能發展。推動燃煤發電設備轉型，加速發展太陽能、風電等新能源裝備和低碳高效機械設備等。

雙方也指出，應建立機械設備業、企業、人才交流合作平台，打造機械設備業低碳發展新局。