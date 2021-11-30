遠傳擴大5G遠距診療服務 未來進駐屏東花蓮南投

遠傳電信陸續與衛福部等政府機構及醫院合作，已於台東等地導入5G遠距診療服務，今天更宣布，未來預計在屏東縣、花蓮縣、南投縣等地建置相同服務，透過科技將醫療資源帶入偏鄉。

遠傳發出新聞稿表示，為了讓更多民眾體驗於偏鄉地區推展的5G遠距診療，國家通訊傳播委員會（NCC）與遠傳將於12月2日至5日舉辦的2021台灣醫療科技展舉辦5G垂直場域體驗活動，以先進醫材及遠距診療平台連線在遠端的醫療院所。

響應NCC補助5G網路建設計畫，遠傳結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）發展台灣第一個5G遠距診療平台，陸續與衛生福利部、國家衛生研究院、縣市政府及醫院合作，已於台東縣全區、新北市石碇與萬里、苗栗縣南庄等地導入5G遠距診療服務。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵說，遠傳攜手政府與醫療院所打造全台第一個5G遠距診療服務場域，在台東開設眼科、皮膚科、耳鼻喉科遠距診療服務。

同時，曾詩淵指出，遠傳也與政府和醫療院所合作在蘭嶼、綠島衛生所導入全台首創遠距心臟專科遠距診療門診，並在新北石碇、萬里及苗栗南庄打造5G糖尿病連續式照護遠距醫療服務，緩解偏鄉民眾缺乏專科醫師的不便。

曾詩淵表示，遠傳接下來將陸續於屏東、花蓮、南投導入5G遠距診療服務，讓醫療及照護服務沒有時空界線；NCC的補助5G網路建設計畫使5G網路更快普及，也有利於5G應用發展，讓醫療資源帶入到各個角落。