群創x睿生雙IN聯手出擊 展現最IN的醫療顯示解決方案

群創光電（3481）攜手子公司睿生光電將於12月2至5日於台北南港展覽1館盛大參與「2021台灣醫療科技展」，展品從X光偵測器，到診斷、手術、超音波用顯示器，群創為全球唯一提供客戶全系列專業醫療顯示器與完整醫療顯示解決方案面板商。今年展覽主軸為 ”Panel Your Future Sound and True”，以健康安全(Sound)、精準影像(True)為宣傳軸心，傳達群創「精確、可靠」的醫療顯示器特色，搶攻後疫時代智慧醫療新契機。

群創光電董事長洪進揚表示：「後疫情時代，AI、5G等數位創新帶動醫療健康照護走向智慧模式，智慧醫療是群創彈性跨界，邁向多元場域經營，強化競爭力的表現。這次醫療展群創攜手子公司睿生聯手出擊，以豐富智能顯示生活”Panel Your Future”的公司願景出發，以顯示器核心事業為根基，持續往上加值，建構完整的智慧醫療商機。」

精準影像(True)-迎向精準醫療新趨勢

醫療裸眼3D技術領航員，扮演精準醫療的關鍵推手

有鑒於全球醫療業正邁向全面精準化，精準醫療已為全球醫療發展新顯學，群創貼近醫護精準醫療診斷及長時間使用診療螢幕的工作需求，首次展出醫療裸眼3D顯示系統，為領先業界獨家開發的N3D醫療影像可視化系統，可即時重組病患CT資訊至三維影像，提供更直覺的三維立體醫療影像。運用在醫療教育、術前評估、術中輔助等領域可提供更直覺的醫療影像，學生可更直覺的理解血管與組織等結構，醫師也得以更快速理解病灶與血管等結構的相對位置，有助於評估手術資訊，即使長時間使用也不會暈眩的3D顯示器，可謂新世代醫療診斷利器。

群創光電總經理楊柱祥表示：「智慧醫療是群創價值轉型的方向之一，群創強化醫療事業發展觸角，秉持職人工匠精神研發高品質醫療等級顯示器，搭配睿生X光平板偵測器，展現全方位醫療事業的決心，本次醫療展我們以”Panel Your Future Sound and True”，以健康安全與精準為發展主軸，希望成為醫護人員第二雙眼睛，爲全球精準醫療做出最大的貢獻。」

健康安全(Sound)-全面守護 打造健康大未來

全球唯一全系列醫療顯示器，病灶無所遁形，健康照護最佳守門員

因應醫療診斷與手術具高風險性極高精細影像的使用需求，群創持續開發領先業界高解析、高亮度、高對比醫療顯示器，具高精細影像水準及符合安全標準之品質，藍光護眼設計，守護醫護長時間用眼健康與舒適。展場展出包括:

診斷應用顯示器

21.3吋5M彩色乳房診斷用醫療顯示器，首支2500:1高對比、高亮度彩色機種，可提供色彩細膩與高清晰的診斷畫質，協助醫生易於判讀診斷影像。

30吋6M彩色診斷用醫療顯示器，兼具2500:1高對比、1300nits高亮度特性，大尺寸可同時顯示多種醫學影像，有效提高醫護工作效率。

手術應用顯示器

31.5吋4K UHD手術用顯示器，具高解析度、高色域特性 可呈現清晰的手術細節，提供醫生精準影像辨識度，大幅提升手術的安全性。

58吋4K UHD手術用顯示器，群創引領業界開創的大尺寸醫療顯示器，高對比及貼近真實人體的色彩表現，提供醫生準確的醫學影像。

超音波應用顯示器