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新店寶高園區第三次招商 投標條件放寬

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
新店寶高智慧產業園區第三次招商開跑，即日起到2022年1月3日截止受理投標文件，本次標租範圍包含50個標準單元(含標準廠房、標準廠辦、研發中設計中心)。經發局／提供
新店寶高智慧產業園區第三次招商開跑，即日起到2022年1月3日截止受理投標文件，本次標租範圍包含50個標準單元(含標準廠房、標準廠辦、研發中設計中心)。經發局／提供

新店寶高智慧產業園區第三次招商開跑，即日起到2022年1月3日截止受理投標文件，本次標租範圍包含50個標準單元(含標準廠房、標準廠辦、研發中設計中心)及二個公共服務設施(含實驗場域及檢測中心)。

寶高園區已成功吸引鴻海（2317）、華電聯網（6163）、美商太陽鳥等代表性廠商研發團隊進駐，透過智慧科技業者進駐，期許藉由技術擴散示範效果，協助北台灣既有產業園區與業者仿效、引進生產管理技術，加速產業智能進化。

新北市經發局表示，這次投標條件有所放寬，先前第一型標準廠房投標條件，以新設營運總部為要件，頃考量投資型態以擴大投資或增設廠房為主，故本次將回歸一般標準廠房條件，取消投標廠商實收資本額應為1億元以上、必須承租至少六個單元，且進駐後一年內應取得營運總部認定函等要件。

另本次租金優惠將比照前次，提供標準廠房租金六折優惠，其餘標準廠辦及研發中心租金七五折優惠，以利後續有意進駐寶高業者投標。

隨著近年來大數據、5G、AI快速發展，為促進新北市產業持續轉型與升級，新北市政府打造新店寶高智慧產業園區，建構以智慧製造、技術研發、場域運用為核心之智慧型生產環境，驅動新店區傳統製造聚落，轉型為「生產」、「生活」、「生態」並重之「三生一體」智慧園區。

本次招商延續以「智慧城市」相關領域為主，除廠房單元外，部分單元做為廠辦與研發設計中心使用，另引進實驗場域及檢測中心，以完備園區服務及智慧化支援服務。此外，園區設有托育中心、便利商店、餐廳等生活服務設施，搭配園區智慧管理，提供園區工作者完善生活機能與便利工作環境。

租金 智慧城市 鴻海

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