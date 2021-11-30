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成大醫學院攜手群創 發表胸腔外科裸視3D軟硬體

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
成大醫學院胸腔外科醫師陳盈元展示採用群創光電的裸視3D胸腔外科教學解決方案成果。群創／提供
成大醫學院胸腔外科醫師陳盈元展示採用群創光電的裸視3D胸腔外科教學解決方案成果。群創／提供

肺癌躍居全球癌症死亡率前三名，電腦斷層掃描技術雖日益精進，能早期偵測微小肺結節，然電腦斷層掃描(CT)或磁振造影(MRI)只能以2D影像方式呈現，手術切除範圍與計畫最終還是需要醫師臨床經驗判斷。

成大醫學院攜手群創光電（3481）將於12/2-5台灣醫療科技展首次發表胸腔外科教學解決方案，成大醫學院開發之人工智慧辨識資料模式與規律的AI-Pathway Companion進行大量斷層掃描資料初篩，輔以群創光電裸視3D醫療軟硬體解決方案，以3D影像呈現病灶與血管相對位置，達成精準醫學影像診斷。

成大醫學院胸腔外科陳盈元醫師指出，經過數月開刀房臨床POC(概念驗證) 實驗，群創裸視3D醫療可視化軟硬體符合預期:

1. 過去醫師要仔細閱讀數十張2D斷層掃描(CT)影像來做手術路徑規劃，透過群創軟體，可快速建構出肺部三維影像，且影像細膩度高，能為精細的肺段切除，提供更精準的術前評估。

2. 傳統3D是以視覺差產生立體視覺，長期觀看產生暈眩感，不利開刀房使用。群創獨家Volume N3D專利技術，是一種光場顯示技術，搭配獨家開發的Volume N3D演算法，可以顯示至少±10 cm的深度範圍、以及256個視點以上的高解析度3D影像，解決觀看傳統3D顯示器容易暈眩的問題，長時間使用也不會有不適感，對於數小時開刀房醫師來說免於負載穿戴裝置，將帶動裸視3D開刀房趨勢。

3. 群創3D裸視軟體搭配17.3吋3D硬體，能快速標示與切換影像層別，強大資料處理工作站，為第一個3D裸視軟硬體醫療級解決方案。

4. 開刀房中醫師同時監控數台生理監測顯示器，群創3D裸視軟硬體解決方案可以在全3D情境中協助術前預測，延伸至術中診斷輔助，可望成為開刀房不可或缺的工具。

陳盈元醫師指出，醫學影像軟體多為國外大廠主導，軟體費用昂貴，升級服務未能滿足台灣醫療需求。 群創光電軟硬整合，與成大醫學院胸腔外科合作進行肺部結構的裸視3D影像軟體製作，持續進行人體臨床研究，希望成為胸腔外科診斷及精準手術上的重要工具。

繼群創、成大醫學院「醫學影像中心」九月揭幕，群創光電在工業局「高端顯示科技場域應用實證推廣與創新培育計畫」支持下，開啟醫療高端顯示應用與影像研究里程碑。 呂正欽副組長表示，群創「裸視3D手術用軟體與顯示器整合解決方案」為工業局前瞻顯示技術應用之一，預計將成為醫師重要的診斷輔助與教學工具。

群創 醫師 軟體

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