洋基工程今年前三季業績 創歷史新高

洋基工程（6691）去(2020)年合併營業收入及稅後淨利分別為53.54億元與4.67億元，今(2021)年前三季合併營業收入及稅後淨利已達77.09億元與6.68億元，分別較去年同期成長123.30%與131.58%，創下歷史新高紀錄。洋基工程將持續憑藉著多年累積之經驗與實績，致力於開發客戶更核心且重要之廠務需求，承攬規模更大的專案工程，以創造穩定的營收與獲利，未來營運正面。

洋基工程申請上市案已通過台灣證券交易所上市審議委員會與董事會，12月1日將舉辦上市前業績發表會，並於後續辦理競價拍賣及公開申購等作業後正式上市掛牌。

洋基工程主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與節能技術服務，透過整合機械、電氣及管道之專業技術，提供潔淨室恆溫恆濕、製程管線、監控及弱電、消防、給排水、商業精緻空調、高低壓輸電、製程廢氣等系統工程，可應用於高科技廠、生物科技廠、冷凍食品廠、傳統廠房及商業辦公大樓等各產業之廠辦，應用層面相當廣泛，故銷售對象遍及國內外半導體、光電、電子零組件、面板、太陽能、生技及傳統等廠商。

洋基工程成立於1980年，迄今超過40年，由於公司長期以來專注於無塵室及機電空調領域，且培養員工取得冷凍空調、電機、電氣、消防、管線、量測、採購及安全衛生等相關專業證照，因此有能力提供整合性之整體解決方案與服務，為客戶規畫與設計兼具品質及效率之系統，目前多家產業之領導廠商已為洋基工程之客戶，並藉由豐富之工程實績開發更多客戶。

另外，洋基工程導入BIM軟體，所產出之3D圖面使設計者可為建築物內部創造更佳之空間規劃，同時可降低施工誤差率，縮短建廠時程，加上公司設立專案管理辦公室，採行扁平化管理，透過高效率溝通，迅速整合各部門之資源，對客戶提供最適建議，故洋基工程可配合客戶快速建廠，準確於要求之交期內完成各項專案。

展望未來，受惠於高科技廠商持續布局研發先進製程，以及國際推動節能減碳之概念下，將使得對生產環境之要求更趨嚴格，加上因應終端市場需求強勁，各家廠商積極投入資本支出來擴增產能，均導致無塵室及廠務工程相關需求隨之成長。