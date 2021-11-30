供應鏈短缺 市調機構再次下修全年手機產量

TrendForce今（30）日表示，再次下修2021全年手機生產預測為13.35億支，年增6.5%，對比先前年增7.3%至13.45億支的預估，主要反應供應鏈缺貨導致生產表現受到影響。

智慧型手機市場需求逐漸轉強；然而受到4G與5G低階處理器套片、面板驅動IC等零組件供應匱乏影響，侷限品牌廠下半年的生產表現。以季度表現來看，第三季的生產總數雖有5.7%的季增幅，全球總產量約3.25億支，但其季成長幅度和整體生產表現都不及去年同期，抑或是疫情前的2019年。

展望後勢，全球智慧型手機市場的觀察重點除了疫情發展是否進一步削弱需求外，國際間的政治角力、晶圓代工產能分配與全球通膨危機等也將可能對市場需求產生衝擊。

三星（Samsung）第三季生產量為6,900萬支，季增17.9%，主要歸功於該品牌越南工廠的稼動表現回穩，其市占排名領先全球。

蘋果（Apple）第三季甫發表四款新機，貢獻該季生產量至5,150萬支，季增22.6%，位居全球第二。產品規劃方面，2022年蘋果除了維持下半年四款新機發表外，第一季底將推出第三代SE，可視為跨足中階5G手機市場的一大利器，預估將在明年貢獻2,500萬至3,000萬支的生產表現。

OPPO（含Realme, OnePlus）第三季生產量為5,100萬支，季增3%，位居全球第三；小米（Xiaomi；含Redmi, POCO, Black Shark）第三季生產量為4,450萬支，位居全球第四，季減10%；排名全球第五的Vivo（含iQoo）則約略持平上季表現，生產總數約3,400萬支。觀察三家品牌在第三季的生產表現，由於市場重疊性高，因應市場所推出的產品類型也極為相似，因此對於目前短缺的零組件的掌握度，將直接影響該品牌的生產表現。

歷經上半年的業務重整以及零組件備貨等，Honor如今已漸入佳境，預估2021全年將有4,350萬支的生產表現，位居全球第八名。隨著海外GMS的取得，2022年Honor也將市場瞄準中國大陸以外的市場，透過以往華為在海外市場的銷售經驗成就其市占累積。

分析該品牌的銷售策略，重心仍以中國大陸市場為主；海外市場則延續華為策略，避開低價競爭的印度市場，插旗俄羅斯、歐洲、南美等市場。整體而言，Honor的崛起勢必影響上述品牌的市占表現，應戰關鍵仍在於零組件的掌握程度。