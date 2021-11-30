十銓T-FORCE與華碩聯名 推RGB DDR5電競記憶體條
十銓科技（4967）旗下電競品牌T-FORCE今（30）日發表與華碩（2357）TUF Gaming Alliance合作推出的T-FORCE DELTA 炫光RGB DDR5 TUF Gaming Alliance電競記憶體條，此為業界首款DDR5聯名電競記憶體條，並已送樣TUF Gaming用以搭配未來的DDR5主機板進行測試驗證，確保DDR5記憶體條與DDR5平台的優質相容性、可靠性。
T-FORCE DELTA 炫光RGB DDR5 TUF Gaming Alliance電競記憶體條，本體設計上除保有全幅式超廣角發光及幾何簡潔輪廓，並加入隱形戰鬥機意象去優化整體外觀，使其更銳利有型，本次與TUF Gaming Alliance攜手合作，更強勢展現與TUF聯名的獨特電競風格，能夠滿足喜好TUF電競特工風格的消費者，T-FORCE DELTA 炫光RGB DDR5 TUF Gaming Alliance電競記憶體條其華麗炫彩的RGB效果可經由ASUS Aura軟體呈現同步，使玩家可隨心創造自我風格之燈效，規格上提供6000MHz、16GBx2 的雙通套組，將滿足玩家最新世代的高規需求，帶來全新感受。
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