旺季不旺！供應鏈短缺衝擊 Q3手機產量季增僅5.7%

根據TrendForce表示，隨著東南亞等地疫情緩解，加上進入下半年電商的促銷旺季，智慧型手機市場需求逐漸轉強；然而受到4G與5G低階處理器套片、面板驅動IC等零組件供應匱乏影響，侷限品牌廠下半年的生產表現。以季度表現來看，第3季的生產總數雖季增5.7%，全球總產量約3.25億支，但其季成長幅度和整體生產表現都不及去年同期，抑或是疫情前的2019年。

此外，TrendForce再次下修2021全年生產預測為13.35億支，年增6.5%，對比先前年增7.3%至13.45億支的預估，主要反應供應鏈缺貨導致生產表現受到影響。展望後勢，全球智慧型手機市場的觀察重點，除了疫情發展是否進一步削弱需求外，國際間的政治角力、晶圓代工產能分配與全球通膨危機等也將可能對市場需求產生衝擊。

三星第3季生產量為6,900萬支，季增17.9%，主要歸功於該品牌越南工廠的稼動表現回穩，其市占排名領先全球。蘋果第3季甫發表四款新機，貢獻該季生產量至5,150萬支，季增22.6%，位居全球第二。產品規劃方面，2022年蘋果除了維持下半年四款新機發表外，第1季底將推出第三代SE，可視為跨足中階5G手機市場的一大利器，預估將在明年貢獻2,500萬至3,000萬支的生產表現。

OPPO（含Realme, OnePlus）第3季生產量為5,100萬支，季增3%，位居全球第三；小米（Xiaomi；含Redmi, POCO, Black Shark）第3季生產量為4,450萬支，位居全球第四，季減10%；排名全球第五的Vivo（含iQoo）則約略持平上季表現，生產總數約3,400萬支。觀察三家品牌在第3季生產表現，由於市場重疊性高，因應市場所推出的產品類型也極為相似，因此對於目前短缺的零組件的掌握度，將直接影響該品牌的生產表現。

歷經上半年的業務重整以及零組件備貨等，Honor如今已漸入佳境，預估2021全年將有4,350萬支的生產表現，位居全球第八名。隨著海外GMS的取得，2022年Honor也將市場瞄準中國以外的市場，透過以往華為在海外市場的銷售經驗成就其市占累積。分析該品牌的銷售策略，重心仍以中國市場為主；海外市場則延續華為策略，避開低價競爭的印度市場，插旗俄羅斯、歐洲、南美等市場。整體而言，Honor的崛起勢必影響上述品牌的市占表現，應戰關鍵仍在於零組件的掌握程度。