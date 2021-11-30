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日月光洪志斌：需新晶圓技術 推進異質整合發展

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

日月光（3711）副總經理洪志斌今（30）日在台灣SEMI（國際半導體產業協會）的線上直播上，闡述對異質整合的看法，直言這需要新的晶圓技術、新的元件技術， 所以是一整個供應鏈的合作，才能推進異質整合的發展。

洪志斌表示，異質整合是國際半導體技術藍圖（TRS）在2016年提供出的新方向，後來重新定義到異質整合藍圖 （Heterogeneous Integration Roadmap, HIR），在這樣一個大趨勢下，提供出往下發展的新技術主流，這涵蓋每一個供應鏈，可以說是整個半導體產業。

洪志斌進一步說，以一個封裝的解決案來說，日月光提供包括最傳統的釘架式封裝、球柵陣列封裝和覆晶封裝，甚至到現在很熱門的扇出型封裝、2.5D整合解決方案以及3D IC等，一條龍的系統級封裝解決方案，而這個特色就是從一剛開始的設計到元件整合，包含主動和被動還有多樣性元件，整個解決方案從測試、設計、封裝、測試， 都可以在日月光一站式的完成。

洪志斌強調，日月光現在在做不同型態的系統級封裝，挑戰很多元，傳統上來說，好像整個會從同質性比較高的矽晶圓整合去看， 可是事實上從完整系統的角度，也得要把矽晶圓的整合配合上化合物半導體，現在很多不同的應用，都有不同的需求。

洪志斌認為，當這些不同元件整合在一起，要做一個系統級封裝，是一件很大的任務，例如產品將繼續微縮15-30%，在這樣的挑戰下， 僅靠一個封裝的製程或是封裝結構去做，是很困難的，因為需要的不只是新的晶圓技術，還包括新的元件技術，所以整體來看，異質整合德發展，是需要一整個供應鏈的合作，才能去推進。

矽晶圓 半導體 日月光

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