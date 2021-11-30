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台積電余振華：先進封裝率先進入新階段 替半導體加值

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
台積電。聯合報系資料照
台積電。聯合報系資料照

台積電（2330）卓越科技院士暨研發副總余振華今（30）日指出，台積的3D Fabric平台已建立且率先進入新階段，已從異質整合系統整合到現在的系統微縮，類似SoC的微縮，講究效能耗能與尺寸微縮，系統微縮新階段則是追求更高系統效能、更低耗能，以及更緊密尺寸變成體積上的精進。

SEMI（國際半導體產業協會） 今日在SEMICON論壇前展開論壇前直播。全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，後摩爾定律時代，先進封裝能協助晶片整合在面積不變下，有更高的效率，並邀請台積電、日月光（3711）兩大領袖代表對談。

面對詢問產業發展，台積電卓越科技院士暨研發副總余振華提到，異質整合技術在台積電從倡議到開花結果變成新顯學，替半導體提供更多價值，不論前段或後段產業都樂見半導體發展，台積觀察系統微縮類似SoC已從PPA升級追求PPV，不僅面積更是追求V代表的體積微縮。

台積電 半導體 院士

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