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新北招商高值加倍大會 釋出14公頃土地、1700個職缺

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
新北市長侯友宜出席活動受訪表示，新北市今年，市府釋出14公頃的土地，希望大家來投資，這兩年在招商一條龍以新三民主義「利民、便民、愛民」已經落實投資2900億元，釋出7.8萬個職缺。記者鍾泓良／攝影
新北市長侯友宜出席活動受訪表示，新北市今年，市府釋出14公頃的土地，希望大家來投資，這兩年在招商一條龍以新三民主義「利民、便民、愛民」已經落實投資2900億元，釋出7.8萬個職缺。記者鍾泓良／攝影

新北市政府於今（30）日舉辦「2021新北招商高值加倍大會」，一站式整合土地媒合會、就業博覽會及名人講堂等三大主題，除了土地招商媒合，更「加倍」舉辦就業博覽會，帶領企業不只可以找到適合用地，更可以找到新北在地的好人才。

經發局說明，企業投資普遍面臨「缺地」，因此匯集經發局、地政局、財政局、捷運局等局處，釋出約14公頃的公有土地招商案源。另外，也透過本次活動協助這些廠商釋出空間，如中華工程土城AI智慧園區及雍和建設汐止Taipei park台北園區等，不僅協助廠商媒合土地空間，亦活化新北產業用地單元。

另外，有別於以往聚焦在土地用地上的招商媒合，本次活動與就服處合作「加倍」舉辦就業博覽會，如鴻海科技集團、南亞科技、中華工程等18家企業參與就業博覽會現場設攤，共計釋出逾1700個關鍵職缺。

本次活動也舉辦名人講堂，邀請高力國際總經理劉學龍、鴻海科技集團新創辦公室葉光釗協理及人資專家林娟博士，為企業、民眾解析後疫情時期土地、產業及人才需求等三大面向，並分享如何於疫情危機中超前部署與轉型佈局。

新北市長侯友宜出席活動受訪表示，新北市今年，市府釋出14公頃的土地，希望大家來投資，這兩年在招商一條龍以新三民主義「利民、便民、愛民」已經落實投資2900億元，釋出7.8萬個職缺，今年就博會也釋出1,700個職缺高階工程人員，希望可以讓新北發展更好。

談到新北優勢，侯友宜表示，新北市土地方面還有很多利用空間，更享有402萬的人口紅利，也是年輕人落腳之處，更可以藉此吸引企業總部、供應鏈進駐。另外，新北也位於北北基桃宜的大台北中心點，更享有「兩港一空」優勢，都利於經濟發展。

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