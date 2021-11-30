遠傳展示5G遠距診療成果 更多建置計畫曝光

遠傳電信（4904）響應國家通訊傳播委員會（NCC）「補助5G網路建設計畫」，積極5G網路偏鄉建設，並結合大數據、人工智慧、物聯網，發展台灣第一個5G遠距診療平台，陸續與衛生福利部、國家衛生研究院、縣市政府及醫院合作，目前於台東縣全區、新北市石碇與萬里、苗栗縣南庄皆導入5G遠距診療服務，預計未來將陸續於屏東縣、花蓮縣、南投縣等建置，持續以網路取代馬路，透過科技將醫療資源帶入偏鄉。

為了讓更多民眾體驗已率先於偏鄉地區推展的5G遠距診療，NCC與遠傳於12月2日（四）至12月5日（日）連續四天的「2021台灣醫療科技展」舉辦5G垂直場域體驗活動，以先進醫材以及遠距診療平台連線遠端的醫療院所，讓民眾感受高速、低延遲的5G遠距診療服務情境，並呈現更完整的5G應用。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳深耕智慧醫療領域，在5G時代全力投入研發5G遠距診療解決方案，攜手政府與醫療院所打造全台第一個5G遠距診療服務場域，在台東開設眼科、皮膚科、耳鼻喉科遠距診療服務，更於蘭嶼、綠島衛生所導入全台首創的遠距心臟專科遠距診療門診，也在新北石碇、萬里以及苗栗南庄打造5G糖尿病連續式照護遠距醫療服務，緩解偏鄉民眾缺乏專科醫師的不便。

曾詩淵也表示，遠傳以世界第一的5G網路助力醫療科技，接下來也將陸續於屏東、花蓮、南投導入5G遠距診療服務，讓醫療及照護服務沒有時空界線；同時也非常感謝NCC的補助5G網路建設計畫，加速、加量使得5G網路更快普及，也有利於5G應用發展，讓醫療資源帶入到各個角落。