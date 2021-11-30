遠傳展示5G遠距診療成果 將醫療資源帶入偏鄉

遠傳電信響應國家通訊傳播委員會（NCC）「補助5G網路建設計畫」，結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）發展台灣第一個5G遠距診療平台，陸續與衛生福利部、國家衛生研究院、縣市政府及醫院合作，目前於台東縣全區、新北市石碇與萬里、苗栗縣南庄導入5G遠距診療服務，預計未來將陸續於屏東縣、花蓮縣、南投縣等建置，持續以網路取代馬路，透過科技將醫療資源帶入偏鄉。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳深耕智慧醫療領域，在5G時代全力投入研發5G遠距診療解決方案，攜手政府與醫療院所打造全台第一個5G遠距診療服務場域，在台東開設眼科、皮膚科、耳鼻喉科遠距診療服務，更於蘭嶼、綠島衛生所導入全台首創的遠距心臟專科遠距診療門診，也在新北石碇、萬里以及苗栗南庄打造5G糖尿病連續式照護遠距醫療服務，緩解偏鄉民眾缺乏專科醫師的不便。

曾詩淵表示，遠傳以世界第一的5G網路助力醫療科技，接下來也將陸續於屏東、花蓮、南投導入5G遠距診療服務，讓醫療及照護服務沒有時空界線，讓醫療資源帶入到各個角落。

遠傳積極延伸5G遠距診療服務觸角，今年12月2日（四）至12月5日（日）連續四天於台北南港展覽館1館4樓參加「2021台灣醫療科技展」，以「遠傳5G世界第一 加值智慧醫療新紀元」為主軸，攜手亞東紀念醫院，於L618展位呈現在偏鄉醫療、居家照護與緊急救護的遠距診療應用，提供醫療機構、企業及民眾體驗。