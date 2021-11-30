要存錢了！傳蘋果明年MR裝置要價4.2萬元 和碩獨家代工

蘋果加快元宇宙布局！傳蘋果混合實境（MR）頭戴式裝置將是2022年最具代表性的科技新品，外資近期預估，蘋果會將此MR頭戴式裝置定位在高階，零售價可能超過 1,500美元（約新台幣4.2萬元），外資並預估，第一年至1.5年的銷量是100萬台，隨著銷量成長，終端成本也可望逐漸下降。

外資指出，蘋果的MR頭戴式裝置將成為2022年最值得關注的新產品，若此一產品能打動消費者，這將會是元宇宙應用以及硬體設計的里程碑。

彭博本月報導，蘋果首款MR頭戴裝置最快明年推出。市場盛傳，該新品售價可能高達3,000美元左右（約新台幣約8.4萬元），是坊間相關產品售價最高，也是蘋果歷來最貴的穿戴裝置，由和碩（4938）獨家拿下代工訂單，扛起蘋果進軍元宇宙商機最重要的終端產品組裝任務。

蘋果首款MR裝置預料將為消費者提供擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）功能。蘋果執行長庫克先前已預告，AR可以用於增進對話，這項技術對蘋果的未來「至關重要」。一般預料，蘋果相關裝置要價不斐，甚至是蘋果歷來最貴的穿戴產品，和碩獨家代工，利潤也可望比iPhone高。

和碩今日早盤上漲0.15%，股價平盤上震盪。